دولة القانون: لن نوافق على أي مرشح لرئاسة الوزراء قبل حصول توافق عليه

2020/03/16 | 22:52 - المصدر: قناة التغيير

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كشف ائتلاف دولة القانون عن موقفه بعد فشل اللجنة السباعية من التوصل لاتفاق حول شخصية رئيس الوزراء المكلف

حيث أعلن الائتلاف في بيان، عدم موافقته على صدور التكليف لأي مرشح قبل حصول توافق حوله، مبينا أنه رغم عدم التوصل لمرشح مستقل تجمع عليه القوى السياسية السبع، الا انه لن يتخلى عن مسؤوليته في إدامة زخم الحوار مع الكتل الأخرى لتقريب وجهات النظر.

وأضاف، أن الحوارات تهدف للوصول الى اتفاق حول مرشح فيه كفاءة وقدرة على النهوض بالمهمة، والجميع يقف خلفه ومعه في مواجهة التحديات

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