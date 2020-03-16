بالفيديو.. الوفد الطبي الصيني ببغداد يوجه رسالة للعراقيين بشأن كورونا

2020/03/16 | 22:53 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: وصل وفد طبي صيني، اليوم الاثنين، الى العاصمة بغداد لمد العون في إجراءات الحد من انتشار وباء كورونا وفق دعوة من الهلال الاحمر العراقي.

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