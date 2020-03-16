اخرجوا للناس وفهموهم!

2020/03/16 | 22:53 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ريناس علي يابة طلعوا للناس فهموهة اذا صار حظر تجول شلون تگدر تروح تتسوگ تجيب احتياجاتهة، طشيتوا خبر الحظر وماگتلوهم شيسوون وعفتوهم من البارحة لليوم داخلين إنذار وكأن حربا للشوارع ستقع والحياة ستتوقف، الافران والبقالة ومراكز التسوق مكتضة بشكل يبعث رسالة فوضوية لدولة تائهة.

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