“حرب وثائق” بين الدخيلي والعمر على منصب محافظ ذي قار

2020/03/16 | 22:53 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القصة بدأت عندما اعلن محافظ ذي قار وكالة اباذر العمر، السبت الماضي، عن تعطيل الدوام الرسمي و حظرا للتجوال لمدة ثلاثة ايام تبدا من الاحد وحتى يوم الثلاثاء، حيث تحدثت […]

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