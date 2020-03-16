2020/03/16 | 22:56 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني يوم الاثنين بقيام مقاتلي "سرايا السلام" التابعة لزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر باعتقال شخص نشر صورة "مزيفة" أثارت الرعب في العراق.

وقال المصدر لشفق نيوز، إن "مقاتلي السرايا اعتقلوا الملقب شمشوسي (مهيمن ناظم الكبيسي) في منطقة البياع بالعاصمة بغداد".

وأضاف أن "شمشوسي كان يحاول نشر الخوف والرعب في الشارع العراقي بعد تمثيله عدة لقطات كما يتضح في الصورة يسقط أرضا على أنه مصاب بفيروس (كورونا)".

وأشار المصدر إلى "تسليمه لمركز شرطة البياع ليتم التحقيق معه ومن وراء تلك الاشاعات".

وتم نشر صور "شمشوسي" المزيفة على نطاق واسع بين العراقيين على مواقع التواصل الاجتماعي وأثار الهلع في نفوسهم.

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