صورتان.. إضرام النيران في منزل محافظ ذي قار المستقيل

2020/03/16 | 22:56 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أفاد مصدر مطلع بإضرام محتجين مناهضين للطبقة السياسية الحاكمة النيران مساء الاثنين في منزل محافظ ذي قار المستقيل عادل الدخيلي في مدينة الناصرية مركز المحافظة.

وقال المصدر لشفق نيوز، إن المحتجين أضرموا النيران في منزل الدخيلي بمدينة الناصرية بينما تحاول فرق الدفاع المدني اخماده.

ويأتي الحادث بعد ساعات قليلة من قيام محتجين بحرق مبنى محافظة ذي قار، وذلك اثر اعلان عودة المحافظ عادل الدخيلي.

وباشر الدخيلي مهامه، بعد رفض مجلس الوزراء العراقي استقالته "نتيجةً للظروف الاستثنائية التي تمر بها المحافظة".

وبحسب بيان للمحافظة "رفض رئيس الوزراء الاستقالة التي قدمها الدخيلي لكون الحكومة المركزية هي حكومة تصريف أعمال، علاوة على الظروف الراهنة التي تمر بها المحافظة والعالم اجمع بسبب تحديات فيروس كورونا، الأمر الذي يتطلب وجود قيادة تتمتع بجميع الصلاحيات اللازمة لإدارة الازمة".

وكان الدخيلي استقال من منصبه نتيجة احتجاجات دامية في المحافظة في تشرين الثاني نوفمبر الماضي.

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