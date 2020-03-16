سياسي: يوم غد قد يشهد الاتفاق على رئيس الوزراء

2020/03/16 | 23:00 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توقع السياسي المستقل، نسيم عبد الله، اليوم الاثنين، ان “اختلاف وجهات النظر داخل البيت الشيعي عرقل تشكيل الحكومة”.وقال عبد الله لـ”العهد”، ان “ابرز الشروط المفروضة على رئيس الوزراء المقبل عدم المطالبة بسحب القوات الأجنبية”.ونوه الى انه “لا توجد أي كتلة داعمة لعبد المهدي”، مشيرا الى ان “عبد المهدي هو “اهون الامرين” في الفترة […]

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