متظاهرون يضرمون النيران بمنزل محافظ ذي قار عادل الدخيلي

2020/03/16 | 23:00 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ذي قار يتبع

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