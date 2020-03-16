ماكرون يوجه ينشر الجيش بمناطق كورونا ويعلن تأجيل الجولة الثانية للانتخابات

2020/03/16 | 23:00 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/في وقت يجتاح العالم هلع ناجم عن تفشي فيروس كورونا المستجد، أكد الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، أن بلاده ستتخذ إجراءات صارمة للحد من انتشار كورونا.وقال ماكرون في كلمة له مساء الاثنين: "قررت الحد من تنقلات المواطنين لمدة 15 يوماً للحد من كورونا"، مشدداً: "سنعاقب من يخل بهذا القرار.التنقل غير الضروري في فرنسا ممنوع تحت طائلة العقوبة".كما أضاف أن "التنقلات في فرنسا ستكون فقط لقضاء الأمور الضرورية"، مشيراً: "نحن في حرب ضد فيروس كورونا".وتابع: "سننشر الجيش في مناطق تفشي الفيروس بفرنسا".إلى ذلك لفت إلى أنه قرر تأجيل الجولة الثانية من الانتخابات البلدية بسبب كورونا.

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