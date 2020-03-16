مشاهد من شمال ايطاليا: “مدن اشباح” وحظر كورونا على 60 مليون انسان

2020/03/16 | 23:01 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الاثنين، فيديو جوي يُظهر مدن في شمال ايطاليا وهي تطبق الحظر الاجباري في بؤرة انتشار وباء فيروس كورونا في البلاد التي تسجل مستويات قياسية من الوفيات.ويقدر سكان هذه المناطق بنحو 60 مليون انسان، فيما سيغرم مخالف حظر التجوال 206 يورو، والسجن في حال رفض […]

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