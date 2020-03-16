نائب: الكتل السياسية طوت صفحة عودة عبد المهدي الى الحكومة

2020/03/16 | 23:06 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف عضو الهيئة العامة لتيار الحكمة ايسر الجادري،الاثنين، ان الكتل السياسية لا ترغب بعودة رئيس الوزراء المستقيل مجددا.وقال الجادري في تصريح متلفز تابعته “تسريبات نيوز” ان ” الزعامات السياسية […]

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