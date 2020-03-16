في بادرة أولى من نوعها.. مراسل شفق نيوز يضع منزله في خدمة مرضى كورونا

2020/03/16 | 23:44 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ تقدم مراسل شفق نيوز في محافظة كركوك بخطوة إنسانية غير مسبوقة في العراق عبر وضع منزله في خدمة مرضى المصابين بفيروس كورونا الجديد.

وأثار الفيروس الهلع على مستوى العالم بعد أن انتشر خلال أشهر قليلة في أصقاع العالم ووضع الكثير من الحكومات في أزمات جراء عدم استعدادها مسبقاً.

ويعد العراق من بين البلدان التي لديها بنية تحتية محدودة في قطاع الصحة، وهو ما دفعت وزارة الصحة لفتح حساب خاص لجمع تبرعات لإعانتها في نفقات حملة مكافحة الفيروس.

وفي بادرة إنسانية هي الأولى من نوعها في العراق، أعلن مراسل شفق نيوز هژار رشيد وضع منزله في خدمة مديرية صحة كركوك لاستخدامه في إيواء مرضى كورونا الجديد في حال عدم كفاية المراكز الصحية لاحتوائهم.

ونشر رشيد مقطع فيديو على حسابه في "فيسبوك" يقول فيه "أنا كصحفي قدمت بيتي للمصابين بمرض كورونا كعمل إنساني.



ناشدت دائرة الصحة كركوك في هذا الڤيديو بأن يستخدموه للمصابين الى ان يبعد الله هذا الوباء عن مدينتي كركوك".

وأشار رشيد إلى أن المنزل فارغ ومعد من كل النواحي للإقامة فيه أو استخدامه.

ولغاية الآن، سجل العراق 133 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا الجديد، بينها 10 وفيات، و32 حالة تعافٍ.

وكان مسؤولو الصحة في العراق قد أفادوا سابقاً بأن البلد سيواجه عجزا في مكافحة الفيروس حال انتشاره على نطاق واسع نتيجة قلة التجهيزات والموارد.

وتشكل مبادرة مراسل شفق نيوز هژار رشيد بارقة أمل للتكافل الاجتماعي وسط بحر من الهلع والتشاؤم في العراق من كورونا والأوضاع السياسية والأمنية والمعيشية.

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