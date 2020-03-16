قائد شرطة الديوانية يعلن رفع حظر التجوال في المحافظة

2020/03/16 | 23:49 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - الديوانية

أعلن قائد شرطة الديوانية العميد حيدر حسن منخي، الاثنين، رفع حظر التجوال في المحافظة.

وقال منخي في بيان، ان "يوم غد الثلاثاء لايوجد حظرا للتجوال"، داعيا "اهالي الديوانية للاقتصار الحركة للحاجات الضرورية فقط وذلك لفسح المجال لفرق التعفير".

وأضاف، أن "عمل المطاعم سيقتصر على خدمة التوصيل (ديلفري)، والكوفيات والصالات وقاعات المناسبات اغلاق بشكل تام، مع إستمرار تعطيل الدوام بكافة الدوائر بإستثناء الصحية والخدمية والأمنية".

بغداد اليوم - بغداد

كشفت وزارة الداخلية، الاثنين (16 اذار 2020)، عن الجهات والاطراف المستثناة من حظر التجوال المقرر فرضه مساء يوم غد، فيما توعدت المخالفين للقرار.

وقالت الداخلية في بيان، إن "قرار حظر التجوال هو لقطع سلسلة انتقال فيروس

بغداد اليوم-بغداد

أكدت خلية الاعلام الأمني، الإثنين، وقوع 7 مصابين بينهم طفل بانفجار طوزخورماتو، شرقي محافظة صلاح الدين.

وذكرت الخلية، في بيان، أن "اعتداءً إرهابيا بواسطة دراجة نارية مفخخة، انفجرت في قضاء طوز خرماتو، شرقي محافظة صلاح الدين

بغداد اليوم- كركوك

افاد مصدر أمني من محافظة صلاح الدين، الاثنين (16 آذار 2020)، بانفجار ’’دراجة مفخخة’’ على سوق شعبية في طوزخورماتو.

وقال المصدر لـ(بغداد اليوم)، إن "دراجة نارية مفخخة، انفجرت في راس السوق الكبير في

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