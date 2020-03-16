شرطة المثنى ترفع حظر التجوال في المحافظة ويقتصر الحركة على الضرورة الملحة

2020/03/16 | 23:51 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن قائد شرطة الديوانية العميد حيدر حسن منخي، اليوم الاثنين، رفع حظر التجوال في المحافظة.وقال منخي في بيان، ان “يوم غد الثلاثاء لايوجد حظرا للتجوال”، داعيا “اهالي الديوانية للاقتصار الحركة للحاجات الضرورية فقط وذلك لفسح المجال لفرق التعفير”.وأضاف، أن “عمل المطاعم سيقتصر على خدمة التوصيل (ديلفري)، والكوفيات والصالات وقاعات المناسبات اغلاق بشكل تام، مع إستمرار […]

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