في سوريا والعراق: ضربات قاتلة ترفض الدول الغربية الاعتراف بها

2020/03/16 | 23:54 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحسب تحقيق أجرته صحيفة “ليبراسيون” الفرنسية، قتلت عدة دول غربية، من بينها فرنسا، مدنيين خلال عمليات قصف رفضت تحمل مسؤوليتها، في كل من سوريا والعراق.في التاسع من شهر شباط

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