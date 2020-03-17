سمير حنا خمورو - تشابه غريب بين فيروس كورونا وفيروس قاتل في فيلم عرض قبل تسعة سنوات

2020/03/17 | 00:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #سمير_حنا_خمورو سمير خمورو العدوى Contagion فيلم توقعي من انتاج أمريكي إمارتي، إخراج ستيفن سودربرغ Steven Soderbergh السيناريو: سكوت زي بيرنز تمثيل الفرنسية ماريون كوتيار بدور دكتور ليونورا أورانتس، مات ديمون بدور ميتش إيمهوف، لورانس فيشبورن بدور دكتور إليس شيفر، جود لو بدور آلان كرومويدي، كيت وينسلت بدور دكتور إيرين ميارسي، و إليوت جولد بدور دكتور إيان سوسمان، عرض عام 2011.هناك أوجه تشابه مذهلة بين م......

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