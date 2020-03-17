تفجير يستهدف رتل شركة أمنية في صلاح الدين

2020/03/17 | 00:00 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني بانفجار عبوة ناسفة يوم الاثنين على رتل شركة أمنية في محافظة صلاح الدين دون وقوع خسائر بشرية.

وقال المصدر لشفق نيوز، إن عبوة ناسفة، زرعها مجهولون، انفجرت على رتل شركة زمنية عند مرورها في بوابة القدس بقرية عوينات بقضاء تكريت.

وأضاف أن التفجير لم يخلف خسائر بشرية، بل اقتصر الأمر على خسائر مادية بالبوابة.

ولم يفصح المصدر عن اسم الشركة لدواعٍ أمنية.



وقال إنها شركة أمنية عراقية مجازة من قبل وزارة الداخلية تتولى حماية الممتلكات والشخصيات المهمة.

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