2020/03/17 | 00:00 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ( المستقلة) ….أعلنت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، الاثنين، وضع الوزير مايك إسبر ونائبه، دافيد نوركيست، تحت الحجر الصحي، بسبب مخاوف من الإصابة بفيروس كورونا (كوفيد 19).ويأتي الإعلان عن وضع إسبر ونائبه تحت الحجر الصحي، فيما اتخذت السلطات الأميركية إجراءات مشددة لوقاية المسؤولين الكبار من الإصابة بفيروس كورونا الذي تحول إلى وباء عالمي.وفي وقت سابق […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وضع وزير الدفاع الامريكي ونائبه بالحجر الصحي) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وضع وزير الدفاع الامريكي ونائبه بالحجر الصحي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).