انباء عن توجه الرئيس برهم صالح لتكليف

2020/03/17 | 00:09 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد أفاد مصدر مطلع في رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس برهم صالح سيكلف النائب عدنان الزرفي لرئاسة الحكومة.وقال المصدر، لـ"كلكامش برس"، بأن "صالح بصدد تكليف عدنان الزرفي لرئاسة الحكومة ومن المتوقع أن يصل الزرفي لرئاسة الجمهورية لإستلام كتاب التكليف".وأوضح المصدر، بأن "صالح يجتمع الان ببعض القيادات السياسية لحسم الأمر".

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