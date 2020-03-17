حقوق الإنسان تدين الاعتداء على حرمة قبور الكاكائية

2020/03/17 | 00:14 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أدانت مفوضية حقوق الانسان في العراق يوم الاثنين قيام جهات مجهولة بالاعتداء على حرمة قبور أبناء الطائفة الكاكائية في مقبرة أمام بانكان قرب قصبة صفية التابعة لناحية الكوير المرتبطة إداريا بمحافظة نينوى.

وقالت عضو مجلس المفوضين بسمة محمد مصطفى في بيان ورد لشفق نيوز، إن "مثل هذه الحوادث الهدف منها إثارة الفتن وتضر بالسلم الاهلي والتعايش السلمي بين المكونات وستقوم مفوضية حقوق الانسان بتشكيل فريق خاص من مكتبها في نينوى لتقصي الاحداث".

ودعت مصطفى، الجهات الامنية المسؤولة عن المنطقة، إلى "ضرورة التحقيق المستقل والشفاف والكشف عن الذين خرقوا الاعراف الإنسانية والاخلاقية وسرعة تقديمهم للعدالة لينالوا جزائهم العادل".

والكاكائية، او "اليارسانية" والتي تسمى أيضا بأهل الحق (من قبل الايرانيين، والعرب) هي عبارة عن أحد فروع الديانة اليزدانية القديمة (كلمة يزدان تعني الرب أو الخالق أو الله) التي كانت معتنقة من قبل معظم الكورد قبل المد الإسلامي في كوردستان.

وكان جليل توفيق مسؤول مركز ثقافي للكورد الكاكائية في اربيل قد قال لشفق نيوز، "نطالب حكومة اقليم كوردستان العراق بأجراء تحقيق عاجل حول قيام زمر خارجة عن القانون في ليلة أمس الأحد الموافق 2020/3/15 بتهديم قبور المتوفين في مقبرة صفية الواقعة شمال غربي اربيل ".

واضاف ان "الجريمة وقعت وقت حظر التجوال"، مؤكداً "ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المارقين الذين خرقوا الاعراف الإنسانية والاخلاقية وأملنا كبير بالأجهزة الأمنية في الاقليم انها قادرة على كشف الجناة وتقديمهم للعدالة".

من جهته استنكرت بشدة وزارة الاوقاف والشؤون الدينية في اقليم كوردستان الحادث، داعية السلطات الامنية لاعتقال المسؤولين على عملية التخريب.

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