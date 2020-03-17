نائب يكشف عن قرب تكليف عدنان الزرفي بتشكيل الحكومة المقبلة

2020/03/17 | 00:20 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم ـ بغداد

اكد النائب حسين عرب، اليوم الاثنين، أن رئيس الجمهورية برهم صالح، سيقوم بتكليف عدنان الزرفي ب...





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