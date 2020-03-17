2020/03/17 | 00:21 - المصدر: تسريبات نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- هذا ما غرد به #الزرفي قبل قليل هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع تسريبات نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/03/17 | 00:21.
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النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع تسريبات نيوز.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هذا ما غرد به #الزرفي قبل قليل) نشر أولاً على موقع (تسريبات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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