سلطة الطيران المدني تعلّق الرحلات الجوية وتستثني العابرة للأجواء العراقية

2020/03/17 | 00:21 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

علقت سلطة الطيران المدني في العراق الرحلات الجوية، باستثناء الطائرات العابرة للأجواء العراقية

بيان صادر عن السلطة، ذكر أن قرار تعليق الطيران جاء وفقا لمقررات لجنة الأمر الديواني رقم خمسة وخمسين، بدءاً من يوم غد الثلاثاء الساعة السادسة مساء الموافق السابع عشر من آذار ولغاية الثلاثاء المقبل الموافق الرابع والعشرين من الشهر الجاري باستثناء الطائرات العابرة للأجواء العراقية.

وأضاف البيان أن قرار تعليق الرحلات الجوية يشمل جميع المطارات المحلية في البلاد استجابة للإجراءات الاحترازية والوقائية لغرض منع انتشار فيروس كورونا المستجد والتي تأتي ضمن الخطوات التي تم اتخاذها لمنع تفاقم الأزمة الوبائية لحماية الموطنين وانسجاما مع توصيات منظمة الصحة العالمية.

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