2020/03/17 | 00:21 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تلقى رئيس الوزراء عادل عبد المهدي اتصالا من وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو بشأن هجومي التاجي مؤخرا

حيث شدد بومبيو على ضرورة أن تدافع الحكومة العراقية عن أفراد التحالف الذين يدعمون جهودها في القضاء على تنظيم “داعش” الإرهابي.

ودعا لمحاسبة الجماعات المسؤولة عن هذه الهجمات، مؤكدا أن بلاده لن تتسامح مع الهجمات والتهديدات على الأرواح الأميركية، وستتخذ إجراءات إضافية عند الضرورة للدفاع عن النفس.

مرتبط

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بومبيو لعبد المهدي: لن نتسامح مع الذين يستهدفون جنودنا وعليكم محاسبتهم) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بومبيو لعبد المهدي: لن نتسامح مع الذين يستهدفون جنودنا وعليكم محاسبتهم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).