2020/03/17 | 00:34 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مصدر رسمي : صالح يكلف عدنان الزرفي بتشكيل الحكومة الجديدة) نشر أولاً على موقع (كل العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مصدر رسمي : صالح يكلف عدنان الزرفي بتشكيل الحكومة الجديدة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كل العراق).