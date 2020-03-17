التعليم العالي تعلن إجراءات احترازية للعام الدراسي الحالي

2020/03/17 | 00:35 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الاثنين، عن اتخاذها مجموعة إجراءات تتعلق بخطة الاجازات الدراسية للعام ٢٠١٩-٢٠٢٠، فيما ورد من ضمن الإجراءات إمكانية تأجيل الدراسة من العام الدراسي ٢٠١٩-٢٠٢٠ الى العام الدراسي ٢٠٢٠-٢٠٢١.وقال المدير العام لدائرة البعثات والعلاقات الثقافية، أمجد عبد النبي، في تصريح اطلعت عليه “العهد نيوز”، ان “وزارة التعليم العالي والبحث العلمي […]

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