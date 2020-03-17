2020/03/17 | 00:35 - المصدر: راديو المربد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- برلماني للمربد: نتواجد الآن بقصر السلام وسلمنا 80 توقيعا لصالح لتكليف الزرفي هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع راديو المربد الإلكتروني بتاريخ: 2020/03/17 | 00:35.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع راديو المربد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (برلماني للمربد: نتواجد الآن بقصر السلام وسلمنا 80 توقيعا لصالح لتكليف الزرفي) نشر أولاً على موقع (راديو المربد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (برلماني للمربد: نتواجد الآن بقصر السلام وسلمنا 80 توقيعا لصالح لتكليف الزرفي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (راديو المربد).