مصدر : وصول الزرفي لقصر السلام لتكليفه بتشكيل الحكومة المؤقتة

2020/03/17 | 00:40 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد افاد مصدر مطلع بوصول محافظ النجف السابق والنائب الحالي عدنان الزرفي قصر السلام لتكليفه بتشكيل الحكومة المؤقتة .من جهته قال النائب فالح الزيادي لوسائل اعلام : " نتواجد الان بقصر السلام وسلمنا تواقيع أكثر من 80 نائب لصالح طلبنا في تكليف الزرفي".

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