العيساوي: رئيس الجمهورية طلب عدنان الزرفي الحضور الى القصر الرئاسي لترشيحه لرئاسة الوزراء

2020/03/17 | 00:41 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

اكد النائب عبود العيساوي، اليوم الثلاثاء، بان رئيس الجمهورية، برهم صالح، طلب عدنان الزرفي الحضور الى القصر الرئاسي لترشيحه لرئاسة الوزراء.

وقال العيساوي في تصريح تابعته "الغد برس"، ان "رئيس الجمهورية طلب عدنان الزرفي الحضور الى القصر الرئاسي لترشيحه لرئاسة الوزراء لغرض تكليفه لرئاسة الحكومة".

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