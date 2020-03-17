2020/03/17 | 00:48 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العراق وتركيا يبحثان التخفيف من الإجراءات القنصليّة للمُسافِرين من كلا البلدين هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/03/17 | 00:48.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق وتركيا يبحثان التخفيف من الإجراءات القنصليّة للمُسافِرين من كلا البلدين) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق وتركيا يبحثان التخفيف من الإجراءات القنصليّة للمُسافِرين من كلا البلدين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).