2020/03/17 | 00:51 - المصدر: بغداد اليوم
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نفى مصدر مطلع، الثلاثاء (17 اذار 2020)، صحة التغريدة المنسوبة لرئيس كتلة النصر عدنان ال...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
مصدر ينفي صحة التغريدة المنسوبة للزرفي حول تكليفه بتشكيل الحكومة: الحساب مزور) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد اليوم - بغداد
نفى مصدر مطلع، الثلاثاء (17 اذار 2020)، صحة التغريدة المنسوبة لرئيس كتلة النصر عدنان ال...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
مصدر ينفي صحة التغريدة المنسوبة للزرفي حول تكليفه بتشكيل الحكومة: الحساب مزور) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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