2020/03/17 | 00:51 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم - بغداد

نفى مصدر مطلع، الثلاثاء (17 اذار 2020)، صحة التغريدة المنسوبة لرئيس كتلة النصر عدنان ال...





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( مصدر ينفي صحة التغريدة المنسوبة للزرفي حول تكليفه بتشكيل الحكومة: الحساب مزور) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( مصدر ينفي صحة التغريدة المنسوبة للزرفي حول تكليفه بتشكيل الحكومة: الحساب مزور) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).