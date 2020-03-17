2020/03/17 | 00:59 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /أعلنت وزارة الدفاع الأميركية، الاثنين، عن وضع وزير الدفاع الأميركي مارك إسبر ونائبه في الحجر الصحي بسبب الاشتباه بإصابتهما بفيروس كورونا.وقال البنتاغون إنه تم وضع الوزير ونائبه في الحجر الصحي بعد إصابة 37 من موظفي الوزارة بفيروس كورونا.وكانت وكالة “أسوشيتد برس” أفادت اليوم، بأن الولايات المتحدة أجرت أول اختبار للقاح فيروس […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حجر على وزير الدفاع الأميركي ونائبه بسبب كورونا) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حجر على وزير الدفاع الأميركي ونائبه بسبب كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).