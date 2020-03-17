إصابة بطلة جيمس بوند بكورونا

2020/03/17 | 01:00 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /أصيبت النجمة الفرنسية ذو الأصول الأوكرانية، أولغا كوريلنكو، بفيروس “كورونا” المستجد.وكتبت كوريلنكو عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “إنستغرام” أنها كانت تشعر بالإرهاق والحمى، وخضعت للاختبار، لتأتي النتيجة إيجابية وأنها مصابة بالفيروس.وشاركت أولغا كوريلنكو، النجم الإنجليزي، دانيال كريغ، في بطولة فيلم “Quantum of Solace” عام 2008، أحد سلسلة أفلام “جيمس […]

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