ممثل بريطاني شهير يعلن اصابته بكورونا

2020/03/17 | 01:00 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /أعلن الممثل الانجليزي الشهير “إدريس ألبا” الإثنين أنه أصيب بفيروس كورونا، لينضم لقائمة المشاهير الذين ثبتت إصابتهم بالفيروس التاجي..وكتب إلبا “كان اختباري هذا الصباح لفيروس كوفيد-19إيجابيًا، أشعر أنني بخير ، ليس لدي أي أعراض حتى الآن، ولكن تم عزلي منذ أن اكتشفت احتمال تعرضي للفيروس”، وبذلك ينضم نجم المملكة المتحدة إلى قائمة الممثلين […]

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