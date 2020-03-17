حاخام لليهود : لا تقبلوا حائط البراق

2020/03/17 | 01:02 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /قال كبير الحاخامين في البلدة القديمة بالقدس، اليوم الإثنين، إن على المتدينين اليهود الامتناع عن تقبيل أحجار حائط البراق “حائط المبكى” مضيفا بذلك إجراء آخر إلى ما اتخذته السلطات الدينية لمنع انتشار فيروس كورونا.ويتعبد يهود بأعداد كبيرة عند حائط البراق وغالبا ما يضعون صلوات مكتوبة في الفواصل الموجودة بين أحجاره.وتقبيل الحائط ليس […]

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