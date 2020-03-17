هل أصيب محمد حماقي بفيروس كورونا؟

2020/03/17 | 01:03 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /ترددت أنباء خلال الساعات القليلة الماضية، بشأن إصابة المطرب المصري، محمد حماقي، بفيروس “كورونا” المستجد، الأمر الذي أثار قلق جمهوره.وشارك حماقي في مقطع مصور، عبر حسابه خاصية “الستوريز” على حسابه الرسمي على موقع “إنستغرام”، اليوم الاثنين، لينفي من خلاله كل ما تردد حول إصابته بفيروس “كورونا”، مؤكدا أنه الآن في منزله، وبصحة جيدة.[…]

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