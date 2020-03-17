مجرب جدلي ومزدوج الجنسية.. ناشطون يرفضون تكليف عدنان ويطلقون هاشتاك “#الزرفي مرفوض”

2020/03/17 | 01:18 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – بغداد تصدر موقع تويتر (#هاشتاك عدنان الزرفي مرفوض) بعد لحظات من تسريبات تفيد بتكليفه من قبل رئيس الجمهورية برهم صالح لمنصب رئاسة الحكومة العراقية.وجاء الاعتراض بحسب ما رصدته وكالة “العهد نيوز” من تعليقات لناشطين ورواد مواقع التواصل الاجتماعي كون ان الزرفي هو مجرب جدلي حيث شغل منصب محافظ النجف لدورات عديدة […]

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