الزرفي.. من مترجم دون مؤهلات الى طامح برئاسة الوزراء

2020/03/17 | 01:21 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اشيع عبر مواقع التواصل الاجتماعي قبل ساعات من اليوم الثلاثاء، خبر تكليف محافظ النجف السابق، عدنان الزرفي، بتشكيل الحكومة المؤقته خلفا للمعتذر توفيق علاوي”.ما ان لبث هذا الخبر حتى انتشرت معلومات خطيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول ضلوعه باعمال التخريب التي طالت التظاهرات في النجف الاشرف بما فيها حرق سفارة الجمهورية الاسلامية”.احمد شربة..[…]

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