5 نصائح لفقدان الوزن ليست على بالك

2020/03/17 | 01:21 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /لا تخلو شبكة الإنترنت من النصائح المتعلقة بفقدان الوزن، ولكن بعضها غير فعّال أو مضلل أو مضر بالصحة.وإليك 5 نصائح لفقدان الوزن من المرجح أنك تتجاهلها، بحسب موقع “هيلث لاين”.تناول الإفطار حتى لو لم تشعر بالجوع يساعد تناول وجبة الإفطار على تعزيز عملية التمثيل الغذائي بالجسم بعد النوم طوال الليل، […]

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