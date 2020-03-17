ما مخاطر استخدام غلاية الماء الكهربائية؟

2020/03/17 | 01:22 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /ارتفعت مؤخرا أصوات التحذير من المخاطر المحتملة المصاحبة لاستعمال غلايات الماء الكهربائية لفترات طويلة، وكثر الحديث عن أضرارها.وانتشر استعمال غلاية الماء الكهربائية في العقود الأخيرة في جميع أنحاء العالم، وأصبح هناك الكثير من المنازل خالية تماما من غلاية الماء العادية، أو براد الشاي التقليدي، لكن بعض الأبحاث تشير إلى أنها ربما تسبب أضرار […]

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