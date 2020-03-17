ابو كلل: الزرفي من رؤوس الفتنة وهيهات ان نعطي رئاسة الحكومة لصاحب الجنسية الامريكية

2020/03/17 | 01:28 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد القيادي في تيار الحكمة بليغ ابو كلل، ان عدنان الزرفي هو من رؤوس الفتنة.وقال ابو كلل في تغريدة على منصة “تويتر” واطلعت عليها “العهد نيوز” ما نصه ” الامريكي عدنان الزرفي من رؤوس الفتنة والتحريض في النجف الاشرف لاستهداف قبر الشهيد اية الله السيد محمد باقر الحكيم! الكل يعرف بمن يرتبط!”.واضاف بحسب […]

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