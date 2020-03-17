الاعلامي حمزة حسين غرد ساخرا ( واخيرا توفرت شروط المرجعية بذو الجنسيتين )

2020/03/17 | 01:34 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- غرد الاعلامي العراقي، حمزة حسين، اليوم الثلاثاء، بعد الاعلان الغير رسمي عن تكليف، عدنان الزرفي، برئاسة الحكومة الانتقالية”.حسين قال في تغريدته التي اطلعت عليها “العهد نيوز”، انه “واخيرا توفرت شروط المرجعية والمتظاهرين باختيار رئيس الوزراء”، مبينا ان “الزرفي غير مجرب فهو نائب ومحافظ منذ 2004”.واضاف، انه “غير حزبي لانه ينتمي لتحالف النصر الذي […]

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