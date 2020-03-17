أجتماع حاسم يجري الآن في قصر الرئاسة

2020/03/17 | 01:37 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد _أين} يجري الآن أجتماع حاسم في القصر الجمهوري، حيث أكد مصدر من داخل الرئاسة إلى وصول رئيس البرلمان محمد الحلبوسي للقاء رئيس الجمهورية برهم صالح مع المرجح تكليفه في الساعات المقبلة عدنان الزرفي، وذكر المصدر إلى توافد عدد من رؤساء الكتل إلى الاجتماع الذي يحدث في هذه الاثناء للتناقش حول تكليف الزرفي للمنصب

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