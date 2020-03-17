ساحات الاعتصام تنتفض.. “كلا كلا للزرفي”

2020/03/17 | 01:42 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – بغداد بعد لحظات من تسريبات تفيد بوصول عدنان الزرفي محافظ النجف السابق الى القصر الرئاسي من اجل تكليفه من قبل رئيس الجمهورية برهم صالح لمنصب رئاسة الحكومة العراقي انتفضت ساحات الاعتصام في العراق بالرفض القاطع.وتنديدا بهذا الامر فان المتظاهرين علقوا لافتات كبيرة رافضة للزرفي مع مطالبة الكتل السياسية بعدم منحه الثقة […]

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