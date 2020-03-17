2020/03/17 | 01:48 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حمل عضو المجلس السياسي الأعلى في اليمن محمد علي الحوثي، امس الاثنين، تحالف العدوان الأمريكي، المسؤولية عن أي حالة إصابة بفيروس كورونا في اليمن كونه يسيطر على الأجواء والمنافذ البحرية والبرية.وقال عضو السياسي الأعلى في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، ان “دول العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي وحلفائه تفرض إجراءات احترازية على مواطنيها وتمنعهم من […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحوثي: العدوان الأمريكي المسؤول عن أي حالة إصابة بفيروس كورونا في اليمن) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحوثي: العدوان الأمريكي المسؤول عن أي حالة إصابة بفيروس كورونا في اليمن) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).