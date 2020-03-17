سامي عبد العال - الفيرُوسات وإدارة الحياة

2020/03/17 | 02:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #سامي_عبد_العال يعدُّ تاريخ الفيروسات جديراً بالبحث والتقصي، ولا سيما أنَّه قد أحدَثَ تحولاً في مسارات الحياة سلباً وإيجاباً نحو الأزمنة الراهنة.ويَجْدُر أنْ يُطْرح تاريخُها الكونِي مرتبطاً بقضايا فلسفية وثقافية تخص الحقيقة وتنوع الرؤى البيولوجية للعالم والكائنات.إذ هناك علاقة ضرورية بين انتشار الفيروسات ومفاهيم الحياة والتحْضُر وخطورة العلاقة بالآخرين.والأمراض تجدد المسألة في كل مرةٍ على نحو عاجل، لدرجة أننا ......

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