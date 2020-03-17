جريس الهامس - القسم الثالث والأخير. إنقلاب 8 آذار 1963 الذي أسموه زوراً ثورة - على جدار ثورتنا المغدورة . رقم 259

2020/03/17 | 02:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #جريس_الهامس القسم الثالث والأخير.إنقلاب 8 آذار 63 الذي أسموه زورا ثورة - على جدار ثورتنا المغدورة .رقم 259قبل الإنتقال لأحداث ونتائج الإنقلاب العسكري الكارثية على شعبنا ووطننا حتى الساعة لابد من ذكر أسماء أعضاء اللجنة العسكرية السرية المؤلفة من الضباط البعثيين والناصريين السوريين التي تشكلت في القاهرة بإشراف المخابرات المصرية - والأمريكية وعددهم إثني عشر ضابطاً ..ثم ضُمّ لهم بعد إنقلاب الثامن من آذار 63 ......

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