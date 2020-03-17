ملكة تخضع لفحص كورونا بسبب قبلة

2020/03/17 | 02:23 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /خضعت الملكة ليتيزيا، ملكة إسبانيا، لاختبار للكشف عن إصابتها بفيروس “كورونا” بعد قبلة على الخد لوزيرة حكومية مصابة الأسبوع الماضي.وقال المتحدث باسم الأسرة الملكية الإسبانية إن الملكة ليتيزيا وزوجها الملك فيليب السادس خاليان تماما من الفيروس بعد الاختبارات، وفقا لصحيفة “ديلي ميل” البريطانية.وتم اختبار الملك وزوجته بعد أن تبين أن وزيرة […]

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