بيع كمبيوتر نادر بـ460 ألف دولار في مزاد علني

2020/03/17 | 02:26 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /تم بيع كمبيوتر نادر من نوع “Apple-1” يعود إلى عام 1976 بسعر قياسي في مزاد علني في مدينة بوسطن الأمريكية هذا الأسبوع.ووفقا لصحيفة “ديلي ميل” البريطانية، فإن الكمبيوتر، الذي يعمل بشكل كامل، بيع بمبلغ يقدر بـ 459 ألف دولار في المزاد، بالإضافة إلى مجموعة تخص مصمم منتجات آبل بحسب (سبوتنيك).وأضافت الصحيفة […]

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