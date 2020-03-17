2020/03/17 | 02:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #زينب_محمد_عبد_الرحيم 2020 سنة ساخنة جدًا!وسط الأحداث الساخنة التي يمر بها العالم سخرية الشعب المصري تغلبت على سخرية القدر !!!بعد أن أوشكنا على تخطي الربع الأول من عام 2020 هذه السنة الكبيسة فلكيًا والساخنة على مسرح الأحداث ,وأنا في واقع الأمر يمكنني أن أنظر للمشهد نظرة تحمل الخصوصية المحلية لواقع المجتمع المصري الذي أعيش بداخله فلا يمكنني أن أحصي كم الأحداث التي مرت علينا خلال الثلاثة أشهر الأولى من السنة بداي......

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